Політолог: жоден прем'єр Януковича не влаштує

Єдиний варіант вирішення політичної кризи в Україні - дострокові вибори до Верховної Ради, у зв`язку нестабільністю можливої коаліції у чинному парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції директор Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

“Єдина можливість (врегулювати політичну кризу - УНІАН), на мій погляд, це все таки дострокові парламентські вибори, вже закрити очі: не знаємо, що вийде, не знаємо, яка там буде ситуація. Але мені здається, що це єдиний варіант. Тому що будь-яка коаліція, створена в цьому парламенті, – це буде коаліція нестійка, ненадійна, яка не дасть можливості спокійно працювати країні, особливо у тій важкій ситуації, в якій зараз знаходиться країна”, - сказав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

В той же час політолог зазначив, що усі існуючі сьогодні варіанти кандидатур на посаду прем`єр-міністра є неприйнятними для Віктора ЯНУКОВИЧА. На його думку, неможливо переформатування коаліції з прем’єром від Партії регіонів, проте у фракції “Наша Україна – Народна самооборона” також немає більшості за кандидатури на посаду прем’єра Сергія ТІГІПКА або Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Проте М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, щонайбільші шанси зайняти посаду голови уряду має С.ТІГІПКО. На його думку, ця кандидатура задовольнила б і фракцію НУ-НС, у зв`язку з тим, що його сприйняли б у Європі.