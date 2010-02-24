Тігіпко оцінив свої шанси очолити уряд

Лідер "Сильної України" Сергій Тігіпко вельми скептично оцінює свої шанси очолити уряд, навіть незважаючи на те, що новообраний президент Віктор Янукович назвав його серед найбільш бажаних кандидатів на цей пост. Якщо ж це відбудеться, то, за словами пана Тігіпка, йому знадобиться як мінімум рік, для того, щоб провести необхідні, але непопулярні реформи в країні. Про це він розповів в інтерв`ю виданню “Коммерсантъ-Україна”.

Сергій Тігіпко повідомив, що консультацій щодо прем`єрства з ним ніхто не проводив: «Не було зустрічі й після того, як він (Янукович- ред) назвав три прізвища кандидатів на пост прем`єра. Думаю, такі переговори почнуться після четверга, після інавгурації».

Про шанси очолити Кабмін політик висловився таким чином:

“Скажу відверто: якщо ви мене запитаєте про мої шанси очолити уряд, то я вам можу сказати, що це відсотків 10... Навіть менше – п`ять відсотків я даю на те, що стану прем`єр-міністром.”

Найбільш же ймовірним кандидатом на пост глави уряду Тігіпко бачить Миколу Азарова.

“...Не хотілося би переходити на персоналії. Але я вважаю, що шансів очолити Кабмін все ж таки більше у Азарова. Він ставленик найбільшої фракції в парламенті. Думаю, Миколі Яновичу буде легко побудувати роботу Кабміну, міністерств, обласних структур – відновити вертикаль влади за допомогою президента Януковича. Але у нього можуть виникнути труднощі з проведенням реформ”.