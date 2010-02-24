Президент Туркменістану не приїде на інавгурацію Януковича

Буде заступник голови уряду

Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ не приїде на церемонію інавгурації нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Як повідомляє Turkmenistan.ru, згідно з розпорядженням Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА, Туркменію на церемонії інавгурації представлятиме заступник голови Кабінету міністрів Туркменії Дерягелді ОРАЗОВ, який 25 лютого здійснить робочу поїздку до Києва.

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