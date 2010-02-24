Рябоконь починає формувати ще один уряд

Екс-кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ заявляє про початок формування Уряду громадянського суспільства. Завдання громадянського уряду буде полягати в підготовці пропозицій і надання критичної оцінки дій влади, повідомили УНІАН у прес-службі О.РЯБОКОНЯ.

О.РЯБОКОНЬ переконаний, що кризову ситуацію в країні можна виправити лише рішучими діями з боку всіх гілок влади при безпосередній участі науковців і практиків громадянського суспільства. «Соціальне і економічне благополуччя країни залежить в першу чергу від професійних дій уряду і новообраного Президента, однак кожен громадянин, який має відповідну кваліфікацію і досвід роботи, зобов’язаний допомогти нашій країні подолати негативні наслідки кризи і витягнути нашу країну з прірви бідності», - вважає О.РЯБОКОНЬ.

З цією метою ВГО «Громадянський рух Олега Рябоконя» вийшов з пропозицією сформувати уряд громадянського суспільства з представників бізнесу, науки, громадських діячів. «Найкращі голови України зобов’язані взяти на себе особисту відповідальність за майбутнє нашої країни не зважаючи на свої політичні смаки і особисті симпатії до того чи іншого політика», – говорить О.РЯБОКОНЬ. Стояти осторонь і чекати на помилки політичних опонентів стає надто ризиковим в умовах розбалансованої економіки, зростаючої інфляції, грошової нестабільності.

При цьому О.РЯБОКОНЬ зазначив, що громадянські лідери готові надати свої пропозиції владі і підтримати своїми акціями дії уряду на подолання кризи, провести роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності непопулярних заходів.

В першу чергу, на думку екс-кандидата, потрібно провести реформу фінансового і податкового сектору, не допустити обвалу національної валюти, сприяти закупівлі товарів і послуг власного виробництва. Під час Азійської кризи 1997-1998 років громадяни Південної Кореї жертвували власні коштовності для підтримки фінансової системи країни. Сотня найбагатших громадян України повинна зрозуміти, що без їхньої фінансової підтримки економіки на нас чекають дуже складні випробування, коли наша країна і так знаходиться в борговій пастці перед Сходом і Заходом, відзначив він. «Власні амбіції і бажання надприбутків повинні поступитися вічним цінностям, притаманним нашим громадянам, - любові до Батьківщини, підтримки незахищених верств населення», - закликає О.РЯБОКОНЬ.

На його переконання, системні реформи потребують співпраці між владою та інституціями громадянського суспільства. Тому новостворюваний Уряд громадянського суспільства готовий на громадських засадах надати допомогу владі в розв’язанні внутрішніх і зовнішніх конфліктів, які можуть призвести до втрати контролю за ситуацією.

Ігнорування рекомендацій громадянського суспільства призведе до чергового розриву між діями офіційних органів влади і громадською думкою, що лише поглибить політичну і економічну кризу країни. «Україна не зможе рухатись вперед до тих пір, поки дії влади не будуть підтримані широкою громадськістю», - переконаний О.РЯБОКОНЬ.