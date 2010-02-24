Вже два міністри Тимошенко збираються на інавгурацію Януковича

Міністри діючого уряду ще остаточно не визначилися зі своєю участю в церемонії інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, призначений в уряд за квотою фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, повідомив, що поки не отримав запрошення на інавгурацію В.ЯНУКОВИЧА.

«Я ще не отримав запрошення, а як тільки його отримаю, я буду приймати відповідне рішення», - сказав І.ВАСЮНИК.

Водночас, віце-прем’єр не повідомив про свої плани щодо подальшої роботи в складі уряду.

«Ми на роботі, ми на державній службі. І державна служба – це не наш вибір. Було прийнято рішення взяти мене на роботу. Буде прийняте відповідно до Конституції і законів інше рішення, ми будемо працювати в інших обставинах», - пояснив він.

У свою чергу, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН повідомив журналістам, що планує взяти участь у церемонії приведення до присяги Президента В.ЯНУКОВИЧА.

«Я член уряду, і я зобов’язаний піти. Я не був кандидатом у Президенти, і у мене немає таких претензій. Я законослухняна людина», - сказав він.

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО зазначив, що отримав відповідне запрошення з Верховної Ради і планує бути присутнім на урочистому засіданні парламенту 25 лютого.

Водночас, міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН повідомив, що ще не визначився зі своєю участю у церемонії інавгурації. «Якщо прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО братиме участь і буде ухвалене відповідне рішення, я теж піду», - сказав Ю.ПРОДАН.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ також ще не отримав відповідне запрошення і планує визначитися відразу після його отримання.