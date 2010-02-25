Янукович не запросив Тігіпка на інавгурацію

Один з ймовірних кандидатів на пост прем`єр-міністра України Сергій Тігіпко не запрошений на інавгурацію президента. Про це в інтерв`ю "Делу" повідомив сам Сергій Тігіпко.

"Ні, не запрошували. Тому з цікавістю простежу за цим процесом по телевізору", - відзначив він.

В той же час, Тігіпко дав зрозуміти, що прийняв би запрошення від Партії регіонів брати участь в інавгурації. "Так, звичайно, пішов би. Якщо думати не тільки про свої політичні амбіції, то з виборів потрібно достатньо швидко виходити і визнавати їх результат", - додав екс-кандидат в президенти