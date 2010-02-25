Янукович зустрічається з Ющенком

Завершилися офіційні церемоніальні заходи з нагоди прийняття новим Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ повноважень глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі перед офіційною резиденцією Президента України під час церемонії надання військових почестей Президенту В.ЯНУКОВИЧУ було піднято Державний прапор і Прапор Президента.

В.ЯНУКОВИЧ офіційно набув повноваження глави держави і увійшов до будівлі своєї резиденції.

Після завершення урочистої церемонії пресу попросили залишити площу перед Секретаріатом Президента.

В.ЯНУКОВИЧ зараз проводитиме зустріч з екс-президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, а потім матиме низку двосторонніх зустрічей з главами іноземних делегацій.