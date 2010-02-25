Що сказав Ющенко Януковичу
11:43, 25 лютого 2010Політика
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У Секретаріаті Президента відбулася зустріч
У Секретаріаті Президента відбулася зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
Як повідомила журналістам прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА, В.ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ зустрілись на 4-му поверсі, де розміщено кабінет глави держави.
В.ЮЩЕНКО привітав В.ЯНУКОВИЧА зі вступом на посаду і запросив пройти до робочого кабінету, де відбулася їхня коротка зустріч.
За словами І.ВАННІКОВОЇ, головне, що сказав В.ЮЩЕНКО В.ЯНУКОВИЧУ: «Віктор Федорович, Україна – понад усе».
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