Що сказав Ющенко Януковичу

У Секретаріаті Президента відбулася зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомила журналістам прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА, В.ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ зустрілись на 4-му поверсі, де розміщено кабінет глави держави.

В.ЮЩЕНКО привітав В.ЯНУКОВИЧА зі вступом на посаду і запросив пройти до робочого кабінету, де відбулася їхня коротка зустріч.

За словами І.ВАННІКОВОЇ, головне, що сказав В.ЮЩЕНКО В.ЯНУКОВИЧУ: «Віктор Федорович, Україна – понад усе».