БЮТ планує “всіма силами тримати коаліцію”. Про це УНІАН повідомив народний депутат України, член фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО, розповідаючи про сьогоднішнє засідання фракції.

За його словами, члени фракції БЮТ, які були присутні на засіданні, розглядали питання подальший дій БЮТ. Зокрема, А.ШЕВЧЕНКО зазначив: «Є дві стратегічних генеральних лінії. Перша – це всіма силами тримати коаліцію і тримати ту конфігурацію, яка є зараз. І є план «Б»: у разі, якщо в парламенті з’явиться нова коаліція, ми готові до роботи в опозиції. Будемо опозиційною фракцією».

Також він додав, що БЮТ готовий до обох варіантів розвитку подій.