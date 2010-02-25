Ахметов: перемогли ідеали Помаранчевої революції

Один з лідерів Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ вважає, що на президентських виборах-2010 перемогли ідеали і цінності, за які люди боролися в 2004 році.

Про це він сказав сьогодні в ексклюзивному коментарі «Левому берегу» по завершенню урочистого інавгураційного прийому в «Українському домі».

«Сьогодні в нас відбулися чесні, демократичні, незалежні вибори, їх визнав увесь світ, їх результати підтвердили міжнародні спостерігачі. Тому, за великим рахунком, перемогли ідеали Помаранчевої революції. Адже, чого тоді хотіли люди? Хотіли мати можливість чесно і демократично обирати Президента. За це, за свої права, свободи, вони вийшли на Майдан», - сказав Р.АХМЕТОВ.

У цьому контексті він закликає сторону, що програла, визнати поразку: «Я кажу про те, що в нас має бути політична культура. Переможений має простягти руку переможцю. Звичайно, я розумію: можуть бути якісь емоції, але емоції – це така річ: ніч з ними переспиш, вони й уляжуться, а ми повинні думати про завтрашній день, про те, як жити, будувати плани далі».

Після прийому в «Українському домі» Р.АХМЕТОВ зібрався повернутися в Донецьк, аби бути присутнім на матчі «Шахтар – Фулхем», на який, як очікувалося, також прибуде новообраний Президент Віктор ЯНУКОВИЧ. Проте незадовго до матчу надійшла інформація, що В.ЯНУКОВИЧ, зважаючи на напружений графік, бути присутнім на грі не зможе, зазначає "ЛБ".