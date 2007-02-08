Черномирдін тонко натякає, що Україна може лишитися з купою металобрухту

Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає політичним рішення Верховної Ради про заборону приватизації майна НАК «Нафтогаз України». Про це він повідомив журналістам на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЧЕРНОМИРДІН відзначив, що «закон – це внутрішня справа України». Водночас, сказав він, «мені здається, що це більше політичні пристрасті».

Посол відзначив, що закон про транспортну систему України діє, і, на його думку, система добре захищена.

За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, Росії українська газотранспортна система не потрібна, йдеться про спільну роботу і управління. При цьому він відзначив, що будь-яка транзитна країна “вважає за честь зменшити свої ризики” і спільна робота, на думку посла, «лише посилює, а не ослабляє». «Будь-яка система без нафти і газу – це купа металобрухту», - додав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Він нагадав, що газотранспортний консорціум було створено за ініціативою української сторони, але він не працює.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого ц.р. Президент Росії Володимир ПУТІН заявив, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, якими російський газ експортується до Європи, на доступ до видобутку газу в Росії.

Після цієї заяви прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ припустив можливість передачі активів української ГТС в обмін на паритетну участь у газовидобувних активах Росії. «Йдеться поки що про наміри. Я вважаю, якщо говорити про наміри, ми завжди повинні підходити конкретно. Якщо йтиметься про об`єднання, то воно має бути на рівні партнерських відносин. Ці відносини повинні бути зрозумілими, як кажуть 50х50», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Верховна Рада України 6 лютого ухвалила закон, яким забороняється відчуження майна НАК «Нафтогаз України» і газотранспортної системи України.

“За” Закон «Про внесення змін до деяких законів України про підприємства магістрального трубопровідного транспорту» проголосували 430 народних депутатів із 439, зареєстрованих в сесійному залі.