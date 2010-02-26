Кремль продемонстрував «другорядне» ставлення до Януковича?

Керівники Росії, проігнорувавши інавгурацію, продемонстрували «другорядне» ставлення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Таку думку УНІАН висловив генеральний директор Центру політичної інформації (РФ) Олексій МУХІН.

«Вірогідно, це (присутність на інавгурації) зобов`язаний був зробити Дмитро МЕДВЕДЄВ, за зацікавленістю, це мав зробити Володимир ПУТІН. Вони вважали за краще направити своїх заступників. Один - Сергія НАРИШКІНА, інший - Бориса ГРИЗЛОВА. Це виглядає так, що український Президент для так званого владного тандему виглядає дещо другорядно», - сказав О.МУХІН.

Експерт вважає, що якби Кремль був зацікавлений в якісно нових відносинах з Україною, то мав би приїхати хтось з владного тандему Росії.

За його словами, відсутність керівників Росії на інавгурації В.ЯНУКОВИЧА викликала інтерес не лише в Україні, але й в Росії.

О.МУХІН не виключив, що через незгоду однієї зі сторін з результатами президентських виборів і призупинення судом результатів другого туру були сумніви щодо точної дати інавгурації Президента України і чи відбудеться вона взагалі.

«Протокол Президента і прем`єра Росії спрацював нечітко, і було ухвалено рішення не змінювати графік і розклад учасників владного тандему. Ця невизначеність зіграла злий жарт, і Президент і прем`єр Росії не знайшли часу в своєму графіку на інавгурацію», - сказав він.

О.МУХІН вважає, що така певна зневага ритуалом не позначиться загалом на векторі розвитку відносин між країнами, але може позначитися на швидкості розвитку відносин. «Судячи з усього, у ЯНУКОВИЧА осад залишився», - сказав він.

На його думку, в ігноруванні інавгурації страшного нічого немає, але надалі це ускладнить залагоджування певних нюансів у відносинах, наприклад, у складанні нової газової угоди.

Експерт упевнений, що на Інавгурацію президентів Казахстану чи Туркменістану Президент або прем`єр Росії обов`язково поїхали б.