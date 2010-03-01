Шуфрич назвав свої «стосунки» з Тимошенко «казкою»

Регіонал Нестор Шуфрич назвав інформацію про його особисті стосунки з прем`єром Юлією Тимошенко "казкою", яку придумав один з її конкурентів.

Про це він заявив у програмі "Чорне і біле" на телеканалі ТВі.

"Цей міф виник перед призначенням Тимошенко перший раз прем`єром у 2005 році. А потім кажуть, що нібито ця історія була придумана, щоб лякати Віктора Ющенка з боку одного з кандидатів, який конкурував з Тимошенко", - сказав Шуфрич.

"Ющенко настільки ненавидів мене, щоб зупинити його прагнення призначити Тимошенко, придумали цю казку", - заявив регіонал.

Він також вважає, що Тимошенко - "владна, сильна жінка, яка на якомусь етапі просто перегинає".

"З одного боку, вона перегинає у відношенні опонентів, з іншого боку - вона дуже поверхнево оцінює своє найближче оточення. Я впевнений, що саме це її й погубить", - заявив регіонал.

Українська правда