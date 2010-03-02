У ПР кажуть, що Литвин сьогодні оголосить про смерть коаліції

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні оголосить про припинення діяльності демократичної коаліції у складі трьох фракцій – блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, БЮТ та Блоку Литвина.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

За словами І.ШАРОВА, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, під час засідання керівників фракцій та голови ВР.

«Зараз голова Верховної Ради на підставі заяви від 17 лютого, зробленої ним, та на підставі сьогоднішнього рішення керівників фракцій на погоджувальній раді, констатує, що діюча коаліція припинила своє існування», - сказав І.ШАРОВ.