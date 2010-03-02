У ПР кажуть, що Литвин сьогодні оголосить про смерть коаліції
11:35, 02 березня 2010Політика
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Інформація від нардепа Шарова
|Ігор ШАРОВ
Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.
За словами І.ШАРОВА, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, під час засідання керівників фракцій та голови ВР.
«Зараз голова Верховної Ради на підставі заяви від 17 лютого, зробленої ним, та на підставі сьогоднішнього рішення керівників фракцій на погоджувальній раді, констатує, що діюча коаліція припинила своє існування», - сказав І.ШАРОВ.
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