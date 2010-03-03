У Януковича вважають, що Ющенко був би непоганим прем’єром

Tкс-президент Віктор Ющенко був би непоганим прем’єр-міністром, якби погодився обійняти цю посаду.

Про це завила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман ефірі 5 каналу.

"Екс-президент Ющенко вже не раз заявляв, що його не цікавить така посада. Я не думаю, що він змінив свою думку. Я думаю, що він політик самодостатній і він має взяти паузу", - наголосила вона.

"Ми згадаємо прем’єрство Ющенка – це не був найгірший час для України. Мені здається, він був би добрим прем’єром, якби він погодився на цю посаду", - зазначила Герман.

"У нас є єдиний критерій – професійний, і такий, який зуміє об`єднати парламент. Ось дві вимоги до кандидата. І тут не важить ані прізвище, ані партійність, ані будь-які інші чинники", - підкреслила вона.

Українська правда