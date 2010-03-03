Азаров сказав, що б він зробив на місці Тимошенко

Народний депутат від Партії регіонів Микола АЗАРОВ вважає, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО тримається за владу, оскільки боїться відповідальності за вчинені економічні злочини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засідання Верховної Ради під час розгляду проект постанови, поданої депутатами від Партії регіонів, щодо висловлення недовіри Кабінету міністрів.

За словами М.АЗАРОВА, будь-який уряд, який мав би в 10 разів кращі показники своєї економічної діяльності, вже давно пішов би у відставку.

«Якби у мене було б хоча б в 10 разів менш гірша ситуація, я би не чекав нікого і сам би написав заяву і пішов», - сказав він.

При цьому М.АЗАРОВ додав, що уряд «чіпляється за владу, оскільки бояться відповідальності». «А відповідальність обов’язково настане», - сказав він.