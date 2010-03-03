Томенкові сподобалася його роль на зустрічі з Януковичем?

Заступник голови Верховної Ради України, представник БЮТ Микола ТОМЕНКО запевняє, що у Верховній Раді діятиме ефективна та європейська опозиція.

Як повідомив М.ТОМЕНКО кореспонденту УНІАН, про це він заявив під час зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з керівництвом ВР та лідерами фракцій Партії регіонів, Блоку Литвина, НУ-НС і КПУ.

За словами М.ТОМЕНКА, під час зустрічі він перебував у найбільш вигідній ситуації, оскільки фракція БЮТ діятиме у парламенті як опозиційна політична сила.

“Ми переконані, що ефективна, європейська парламентська опозиція буде важливим і корисним інструментом для демократії в Україні”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО нагадав, що Регламент ВР врегульовує питання діяльності парламентської опозиції з точки зору її повноважень і можливостей. Віце-спікер також зауважив, що звертав увагу учасників зустрічі на необхідність ухвалення закону про опозицію.

М.ТОМЕНКО також звернув увагу В.ЯНУКОВИЧА на те, що протягом останніх днів в інформаційній сфері була зроблена низка антиконституційних кроків, що викликають значну стурбованість. Зокрема, він зауважив, що вперше в історії України “за позовом одного з російськомовних музичних каналів, що входять до групи компаній “Інтер”, Київським адміністративним окружним судом фактично звільнено з посад двох членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення Тетяну ЛЕБЕДЄВУ та Віктора ПОНЕДІЛКА”.

М.ТОМЕНКО звернув увагу В.ЯНУКОВИЧА на те, що йдеться про кричущі порушення Конституції і законів, оскільки призначення та звільнення членів Нацради за квотою Верховної Ради є виключно повноваженнями парламенту. “Я буду ініціювати розгляд цього питання у парламенті та вимагаю від Президента адекватної реакції на незаконні дії”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також навів приклади утисків на телерадіокомпанії на місцях, що займали “неправильну політичну лінію під час виборів”. Зокрема, М.ТОМЕНКО назвав телекомпанію “БІГ”, яку за вказівкою місцевої влади відключили від енергоспоживання на Одещині. “Неприпустимо, що в Україні розпочалися гоніння в інформаційній сфері”, - сказав він.

Що стосується питань, у яких опозиція може співпрацювати з коаліцією, то це, за словами М.ТОМЕНКА, тема загальних принципів організації виборів органів місцевого самоврядування і парламенту. “Оптимізація виборчого законодавства для того, щоб забезпечити професійну та відповідальну владу, - це те, що повинно ухвалюватися усім парламентом”, - сказав він.