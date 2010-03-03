Литвин оголосить нову коаліцію, коли будуть 226 підписів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН обіцяє оголосити про створення нової коаліції, якщо йому нададуть 226 підписів народних депутатів.

Про це він заявив в інтерв’ю 5 каналу.

«Буде завтра 226 підписів про те, що люди бажають взяти на себе відповідальність назватися коаліцією, – я зроблю відповідні оголошення», – сказав спікер.

На уточнююче запитання, чи означає це, що він оголосить у парламенті рішення про створення коаліції, навіть якщо вона складатиметься, зокрема, і з позафракційних депутатів, В.ЛИТВИН зауважив, що коаліцію будуть формувати фракції. «У нас позафракційних практично дуже мало, а ви прекрасно розумієте, що коаліцію формують фракції. А скільки їх буде, це вже – інше питання”, - сказав він.

При цьому В.ЛИТВИН додав, що у цьому контексті для нього у першу чергу важливо максимально дотримуватися правової чистоти, а по-друге – щоб була робота. «В сукупності цих двох чинників і потрібно діяти», – заявив він.

Спікер також сказав, що усвідомлює неминучість звинувачень щодо формування коаліції. «Без них не обійтись, навішування ярликів буде. Але ті, хто буде найбільше кричати, буде вдоволено потирати долоні, розуміючи, що вони залишаються у Верховній Раді України – на теплих і зручних кріслах, і не буде указу про дочасні вибори», – заявив він.

«Дострокових виборів не буде, а просто може бути остаточний хаос», – додав спікер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати від Партії регіонів Володимир ДЕМИДКО і Валерій БОНДИК зареєстрували у ВР проект Закону "Про затвердження змін до статті 61 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", який передбачає можливість входження до складу парламентської коаліції окремих народних депутатів.

Чинний Регламент передбачає формування коаліції виключно парламентськими фракціями.