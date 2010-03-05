У Польщі знають одну «цікаву» тему для переговорів Януковича у Москві

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час першого свого візиту до Росії уникатиме конкретних заяв у важливих для росіян питаннях, намагаючись обійтися дипломатичними формулюваннями, які залишать йому певне поле для маневру в майбутньому.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Експерт вважає, що В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічей з російськими високопосадовцями намагатиметься продемонструвати максимальну відкритість у питаннях розвитку співробітництва України з РФ, особливо зважаючи на незадоволення росіян його першим закордонним візитом до Європейського Союзу.

"Тут точно він буде намагатися мінімізувати наслідки того, що перший візит здійснив до Брюсселя", - сказав Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

Він зауважив, що російська влада, у свою чергу, спробує використати цю ситуацію, аби змусити В.ЯНУКОВИЧА задекларувати якомога більше у питаннях двосторонніх відносин, на користь Росії, але, швидше за все, новий Президент України не буде цього робити.

"На місці ЯНУКОВИЧА, очевидно, варто старатися якнайменше обіцяти, а з другого боку - показувати себе, як доброго партнера для РФ", - сказав польський експерт.

Він сумнівається, що В.ЯНУКОВИЧ під час сьогоднішніх зустрічей з представниками російської влади може заявити, що Чорноморський флот РФ залишиться в Криму після 2012 року, чи про те, що Україна має намір приєднатися до Митного союзу РФ, Білорусі та Казахстану.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ зазначив, що потенційно цікавою темою може стати готовність російської влади надати Україні фінансову допомогу.

"Питання - чи захочуть росіяни розіграти цю карту", - сказав він, зазначивши, що раніше, попри обіцянки, фінансову допомогу не отримали ні Білорусь, ні Молдова.