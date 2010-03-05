У Януковича є відповідь на незгоду Москви зменшити ціну на газ?

Україна має намір побудувати термінали із регазифікації скрапленого газу, якщо Кремль не погодитися переглянути газові контракти і знизити ціну на газ.

Про це пише сьогодні російська газета «КоммерсантЪ»,коментуючи мету сьогоднішнього візиту до Москви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Зокрема, за даними джерел газети, В.ЯНУКОВИЧ має намір домогтися зниження ціни на російський газ із нинішніх 305 дол. до 205-210 дол. за тис. куб. м. Натомість Київ згодний допустити "Газпром" до управління своєю газотранспортною системою.

Крім того, газета нагадує, що в останні тижні В.ЯНУКОВИЧ не раз заявляв, що будівництво Росією газопроводів Nord Stream і South Stream в обхід України руйнує перспективи розвитку української ГТС. У зв`язку з цим він має намір переконати Москву відмовитися від ідеї будівництва дорогого проекту South Stream орієнтовною вартістю 8-24 млрд. євро або скоригувати плани з урахуванням інтересів Києва.

На випадок, якщо Москва вирішить проігнорувати інтереси української сторони, оточення В.ЯНУКОВИЧА, за даними "Ъ", готове відновити експорт до Польщі, Румунії та Угорщини газу, що видобувається в Україні. До 2006 року "Нафтогаз України" експортував 5 млрд. куб. м щорічно.

Крім того, як підкреслив співрозмовник із адміністрації В.ЯНУКОВИЧА, на випадок недомовленостей з Кремлем Київ приберіг й інші резервні варіанти забезпечення своєї енергобезпеки. "Ми спроможні побудувати термінали із регазифікації ємністю 20-30 млрд. куб. м скрапленого газу. Це обійдеться в 500-600 млн. дол., й інвестори для цих проектів у нас вже є", - сказав співрозмовник "Ъ". За його розрахунками, цей газ обійдеться кінцевим споживачам України в 200-210 дол. за тис. куб. м, тобто на третину дешевше за російський.

Як пояснює голова East European Gas Analysis (США) Михайло КОРЧЕМКІН, технічно це можливо, якщо імпортувати газ із Катару й Алжиру. Вчора цей газ на спотових ринках у Голландії та Бельгії коштував 175-178 дол. за тис. куб. м. Крім того, з цією метою, за словами М.КОРЧЕМКІНА, більш реально використовувати регазифікаційні термінали, які збираються будувати Хорватія та Польща. Транспортні витрати для поставки з Алжиру до кордону з Україною становитимуть менше 35 дол., із Катару - 55 дол. за тис. куб. м, підрахував експерт.

"Ідею реверсу підказав українцям "Газпром", - говорить М.КОРЧЕМКІН. - До січня 2009 ніхто в Європі й не думав про реверс. А тепер продовження реверсу до України виглядає цілком логічним". Якщо справа зайде так далеко, "Газпром" ризикує втратити один із найбільш високодохідних для себе ринків обсягом 10-12 млрд. дол., припускає голова East European Gas Analysis.