Регіонал запевняє, що «бігти попереду диму паровоза» ПР не збирається

Після прийняття змін до Регламенту Верховної Ради фракція Партії регіонів приступить до формування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він сподівається, що сьогодні парламент прийме в другому читанні і як закон законопроект про внесення змін до закону про Регламент Верховної Ради, якими окремим народним депутатам надається право входити до складу коаліції.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що відразу після набуття чинності цього закону Партія регіонів приступить до формування коаліції.

Він уточнив, що коаліція формуватиметься після підписання цього закону головою ВР, Президентом України і публікації його в офіційних ЗМІ.

На запитання журналістів, чи можна вважати це свідченням того, що зміни в Регламент ВР все-таки треба вносити, оскільки більшість фракції НУ-НС «відмовилися дружити з Партією регіонів», О.ЄФРЕМОВ зазначив, «не думаю, що є підстави ставити питання саме таким чином». «Ми не запрошуємо нікого дружити, тим паче, скопом дружити», - додав він.

У той же час він підкреслив, що є два варіанти перебігу подій. За словами О.ЄФРЕМОВА, перший, – парламент голосує за саморозпуск. «Наскільки я розумінню, бажаючих у залі мало», - сказав він.

У другому варіанті, за його словами, треба об`єднуватися і створювати коаліцію більшості. «Третього не дано», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.

На уточнююче запитання, чи буде сьогодні створена коаліція, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Ніхто не ставив питання, що ми маємо бігти попереду диму паровоза і створювати те, що суперечитиме законодавству».

Як повідомляв УНІАН, 4 березня парламент 229 голосами прийняв у першому читанні законопроект про внесення змін до Регламенту Верховної Ради, які дозволяють формувати парламентську коаліцію з окремих депутатів.

Верховна Рада також проголосувала за направлення законопроекту на підготовку до другого читання за скороченою процедурою.

"Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді – це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій і на принципах, встановлених Конституцією і цим Регламентом, об`єднання депутатських фракцій, народних депутатів, куди входять більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради", - сказано в законопроекті.