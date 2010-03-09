«Незаконнонароджена» коаліція може з'явитися вже сьогодні, вважають у БЮТ
13:23, 09 березня 2010Політика
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А завтра - уряд?
Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО вважає, що вже сьогодні може бути створена парламентська коаліція, а завтра сформований уряд.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.
На запитання журналістів, коли може бути створена коаліція у Верховній Раді, І.КИРИЛЕНКО відповів: «Думаю, що сьогодні. А завтра вже може голосуватися уряд».
Водночас він наголосив, що дана коаліція буде «незаконна, неконституційна». При цьому, за його словами, до її складу можуть увійти 235 народних депутатів.
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