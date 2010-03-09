Янукович: я особисто буду займатися гуманітарною сферою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що особисто опікуватиметься гуманітарною сферою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час вручення державних премій ім. Тараса Шевченка у Каневі.

«Я буду особисто піклуватись цим питанням, буду займатися гуманітарною сферою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він пообіцяв, що для цього буде створено декілька національних рад, які відпрацьовуватимуть різні напрямки підтримки та розвитку гуманітарної сфери.

Президент наголосив, що пропозиції цих нацрад завжди лежатимуть в основі державних рішень, в тому числі й законів України.

«Вони увійдуть у закон про основи внутрішньої і зовнішньої політики», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.