Янукович: я особисто буду займатися гуманітарною сферою
13:56, 09 березня 2010Політика
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Обіцяє створити "кілька нацрад"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що особисто опікуватиметься гуманітарною сферою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час вручення державних премій ім. Тараса Шевченка у Каневі.
«Я буду особисто піклуватись цим питанням, буду займатися гуманітарною сферою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він пообіцяв, що для цього буде створено декілька національних рад, які відпрацьовуватимуть різні напрямки підтримки та розвитку гуманітарної сфери.
Президент наголосив, що пропозиції цих нацрад завжди лежатимуть в основі державних рішень, в тому числі й законів України.
«Вони увійдуть у закон про основи внутрішньої і зовнішньої політики», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
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