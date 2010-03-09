Тимошенко проголосили лідером опозиції

Учасники віче народно-демократичних сил, яке відбувається сьогодні у Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку, обрали лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО лідером об’єднаної демократичної опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу одноголосно схвалили резолюцію.

Зокрема, у резолюції про створення об’єднаної демократичної опозиції зазначається, що до опозиції увійдуть усі громадські та політичні сили, що відстоюватимуть національні інтереси.

Об’єднана демократична опозиція ставить перед собою такі цілі як відстоювання європейського напрямку розвитку України, захист демократії, створення соціально орієнтованої ринкової економіки, захист незалежності та територіальної цілісності України, недопущення вступу України до будь-яких міжнародних структур та об’єднань, які суперечать європейській інтеграції, зміцнення енергетичної безпеки, збереження газотранспортної системи у державній власності, а також захист статусу української мови як єдиної державної.

“До опозиційної боротьби в ім’я України, її незалежності та утвердження європейського шляху закликаємо всі політичні та громадські сили, які поділяють зазначені цінності. Звертаємося до українського народу із закликом протистояти всім можливим діям, які посягатимуть на державність, конституційний лад, демократію та національні цінності України” – йдеться у резолюції віче.