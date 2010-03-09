Українці проголосують за того, хто пообіцяє теплі батареї?

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що майбутні місцеві вибори можуть істотним чином «перекроїти» політичну карту України.

Про це йдеться в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

Експерт зазначає, що таке ідеологічне протистояння як «ЯНУКОВИЧ – ТИМОШЕНКО» не матиме тієї ваги, яка була під час президентської кампанії. «Ці вибори підтвердять ступінь ідеологічного розчарування суспільства. Нинішні лідери громадських симпатій дуже захопилися ідеологічним протистоянням, забуваючи про реальні проблеми, що турбують рядового українця», - підкреслив він.

В.БАЛА переконаний, що найбільш затребуваними стануть моделі вирішення локальних проблем – житлово-комунальне господарство, земельні відносини, транспорт, медицина.

«Найімовірніше, можна чекати масового голосування не за традиційних політичних «важкоатлетів», а за нові проекти, орієнтовані на конкретний регіон або на вирішення конкретної проблематики. Соціологія показує, що питання ЖКГ, медичного забезпечення, транспорту, екології, земельних відносин виходять на перший план», - зазначив експерт.

Тому, прогнозує В.БАЛА, «той, хто зможе гарантувати людям теплі батареї взимку і якісні послуги ЖЕКів, цілком може зібрати пристойний урожай на місцевих виборах».