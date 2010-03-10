ВР вирішила, що країна ще рік проживе без антикорупційних законів

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 236 із 366 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній халі.

Даним законом передбачено перенести з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року введення в дію законів «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», ухвалених Верховною Радою України 11 червня 2009 року.

Перед ухваленням цього рішення заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО нагадав народним депутатам, що дата введення в дію цих законів вже один раз переносилася, і тоді народні депутати запевняли, що наступного разу закони щодо відповідальності «всіх державних службовців – від Президента до народних депутатів України» за корупційні дії набудуть чинності. За його словами, в такому випадку можна пропонувати «відтермінувати введення цих законів на період президентства Віктора ЯНУКОВИЧА».

«Ну невже це підхід вищого законодавчого органу?», - запитав М.ТОМЕНКО у народних депутатів.

За перенесення дії антикорупційних законів виступала фракція Партії регіонів. Перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що відтермінування дії цих законів необхідно, оскільки вони містять норми, які «спрямовані проти більшості громадян України». За його словами, даними законами, по суті, було «відкрито фронт боротьби з усіма працівниками освітньої сфери, медицини, з усіма сумісниками, які працюють в приватному підприємництві».

Він підкреслив, що під час відтермінування вестиметься робота з ухвалення законів, які стосуються боротьби з корупцією.