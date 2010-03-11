Азаров і його перші заступники показали свої декларації

За минулий рік сума сукупного доходу нинішнього глави уряду Миколи АЗАРОВА становила 304 тис. 70 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, це йдеться в декларації М.АЗАРОВА в матеріалах, що роздані перед голосуванням за його кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

З них матеріальна допомога становить 37 тис. 661 грн., доходи від наукової, викладацької, творчої діяльності – 40 тис. 800 грн., а заробітна плата – 225 тис. 609 грн.

З грудня 2007 року М.АЗАРОВ очолював комітет з питань фінансів і банківської діяльності.

В той же час доходи першого віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА становили 10 млн. 495 тис. 853 грн. З них дивіденди, проценти, роялті становили 1 млн. 840 тис., дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав майже 8,5 млн., а заробітна плата – 167,5 тис, грн.

До сьогоднішнього дня А.КЛЮЄВ з грудня 2007 року перебував на посаді члена комітету ВР з питань правової політики.