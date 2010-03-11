Експерт: ігри з Конституцією можуть мати непередбачувані наслідки

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що спосіб формування парламентської коаліції, якою було сформовано новий уряд, дає опозиції на чолі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО підстави для актуалізації проблеми нелегітимності всієї вертикалі виконавчої влади в країні.

Про це йдеться в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

«Формування коаліції окремими депутатами проводилося, насамперед, під конкретну кандидатуру прем`єр-міністра – Миколу АЗАРОВА. У разі, якщо б команда Віктора ЯНУКОВИЧА зупинила свій вибір на альтернативному претенденту, можна було б говорити про результативне формування коаліції фракціями. Проте найголовніше: наслідком такого кроку стане надання опозиції підстави для актуалізації тези про нелегітимність всієї структури виконавчої влади в країні», - заявив експерт. На його думку, «такі швидкі і небезпечні ігри з Конституцією команди нового Президента можуть мати непередбачувані наслідки».

На думку В.БАЛИ, Президенту України В.ЯНУКОВИЧУ, який переміг на виборах з перевагою в 3%, варто було б негайно розпочати компромісний процес з об`єднання країни, а не йти на загострення ситуації з болісних для суспільства питань.

«Ще напередодні виборів більшість експертів не сумнівалися, що команда нового Президента, хто б ним не став, неминуче спробує повести свою гру з Конституцією. Проте ніхто не міг припустити, що це відбудеться вже на стадії формування нового уряду. За наявності фактично розколотого за ідеологічними мотивами суспільства, така стратегія В.ЯНУКОВІЧА виглядає досить небезпечною і надає опозиції зайвий шанс для посилення критичності виступів», - переконаний В.БАЛА.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Регламенту Верховної Ради, які дозволяють формувати парламентську коаліцію з депутатських фракцій та окремих депутатів. 10 березня В.ЯНУКОВИЧ підписав зміни до Регламенту ВР, відповідно до яких окремим депутатам дозволено входити до складу коаліції.

Сьогодні, 11 березня, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН оголосив про створення коаліції фракцій Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина у складі 235 народних депутатів. Крім того, ВР відправила у відставку Юлію ТИМОШЕНКО з посади прем`єр-міністра України і припинила повноваження уряду, який вона очолювала. При цьому ВР затвердила новий склад уряду на чолі з М.АЗАРОВИМ.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО на прес-конференції заявила, що вважає нелегітимним новий уряд.