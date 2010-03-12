Герман провели з Верховної Ради оплесками і вигуками

Верховна Рада достроково припинила повноваження Сергія ЛЬОВОЧКІНА, Станіслава СКУБАШЕВСЬКОГО, Олени ЛУКАШ, Ірини АКІМОВОЇ та Ганни ГЕРМАН, які були обрані за списком Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення щодо С.ЛЬОВОЧКІНА, якого призначено головою Адміністрації Президента, проголосували 314 народних депутатів із 397, зареєстрованих у сесійній залі.

Рішення щодо С.СКУБАШЕВСЬКОГО, призначеного заступником глави Адміністрації Президента, підтримали 315 із 397 депутатів; рішення щодо О.ЛУКАШ, яку призначено першим заступником глави Адміністрації Президента – представником Президента у Конституційному Суді, підтримали 315 із 397 депутатів; рішення щодо І.АКІМОВОЇ, призначеної першим заступник глави Адміністрації Президента, - 325 із 397 депутатів.

За припинення повноважень Г.ГЕРМАН, призначеної заступником глави Адміністрації Президента, проголосували 342 із 397 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Під час останнього голосування деякі народні депутати зустрічали це рішення оплесками та схвальними вигуками.