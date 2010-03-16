ЗМІ: Янукович запропонував Медведєву підписати договір щодо СНО в Києві

Президент України Віктор Янукович 5 березня зробив офіційну пропозицію своєму російському колезі Дмитру Медведєву підписати договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) між Росією і США в Києві. Про це пише газета "Коммерсантъ". Заступник глави адміністрації українського лідера Ганна Герман вчора запевнила "Ъ", що Москва "сприйняла ініціативу з цікавістю". І сьогодні цю тему повинні будуть обговорювати глави МЗС РФ і України Сергій Лавров і Костянтин Грищенко. Їх переговори пройдуть напередодні візиту до Росії держсекретаря США Хіларі Клінтон, яка їде, щоб поставити крапку в узгодженні тексту СНО.