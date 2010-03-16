У Азарова готують податкову амністію

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив про плани провести податкову амністію для тих, хто вивів свої кошти за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

Також С.ТІГІПКО повідомив, що через тиждень буде підготовлено короткострокову програму з проведення першочергових економічних реформ.

"Щодо короткострокової програми, яка діятиме 100 днів, то цією програмою опікуюся конкретно я, і відповідні завдання дано Мінекономіки, яке у Кабміні відповідає за стратегію проведення реформ. І ця програма через тиждень буде готова повністю", - заявив С.ТІГІПКО.

Програму на більш тривалий термін - 2,5-3 роки готують у комітеті з економічних реформ, який очолює заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА. "Там є міжнародні радники, які готують основу цієї програми", - відзначив С.ТІГІПКО.

Він сказав, що після підготовки основи програми до її доробки залучиться також Кабінет міністрів. "Я думаю, що через місяць ми матимемо таку програму", - відзначив С.ТІГІПКО.