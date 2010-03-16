Білоконь розповів, як втікав з України, не взявши навіть зміни білизни

Екс-міністр внутрішніх справ Микола БІЛОКОНЬ не виключає, що повернеться в Україну.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Сегодня».

«У Москві добре, але я дуже хочу додому!», - зазначив екс-міністр.

За його словами, незабаром він планує поїхати «на могили батьків» в Україні. «Потім зустрінуся з друзями. А що далі буде, подивимося. Можливо, в Києві залишуся. А можливо, й до Москви повернуся», - зазначив М.БІЛОКОНЬ.

При цьому він не виключив, що працюватиме в Києві, в одній зі структур російської компанії, в якій він зараз працює в Москві. «У компанії АФК «Система» є бізнес в Україні. Думаю, що зможу бути там корисним», - сказав М.БІЛОКОНЬ.

Він повідомив, що вже відправив на батьківщину більшість своїх домашніх тварин: «Ось на стіні висить портрет мого улюбленця - англійського верхового Дефа. Він і зараз у мене. А решту коней і трьох алабаїв я вже відправив додому в Україну».

При цьому М.БІЛОКОНЬ, відповідаючи на численні запитання щодо кримінальної справи за фактом зловживання ним службовим становищем, спростовував усі звинувачення на свою адресу.

Виїхати з країни в січні 2005 року, за словами М.БІЛОКОНЯ, його змусив ряд причин. «Це відбулося з ряду причин. По-перше, в мене різко погіршився стан здоров`я. По-друге, я дійсно розумів: може статися все що завгодно. Нова влада вже оголосила полювання на всіх, хто суперечив їй під час революції. Проти нас порушувалися кримінальні справи незалежно від того, були ми винні чи ні», - зазначив він.

При цьому М.БІЛОКОНЬ додав, що добре пам`ятає, як, будучи ще народним депутатом, Віктор ЮЩЕНКО в сесійному залі Верховної Ради сказав: «Пане генерал, ваше місце біля параші!». «Це тоді транслювали всі канали. Безумовно, після перемоги «оранжевих» мені нічого не залишалося, як виїхати зі свого будинку в Пущі-Водиці в чому стояв. Не встиг узяти з собою навіть зміну білизни. А по дорозі в аеропорт мені довелося міняти автомобілі», - зізнався екс-міністр.

Як повідомлялося, М.БІЛОКОНЬ проходить як підозрюваний у кримінальній справі за фактом зловживання службовим становищем.

У травні 2005 року Міністерство внутрішніх справ України звернулося до своїх російських колег із проханням встановити, чи дійсно колишній міністр внутрішніх справ України М.БІЛОКОНЬ перебуває на території Російської Федерації.