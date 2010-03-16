Тимошенко знайшла собі посаду в опозиції

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО очолила Координаційну раду Об’єднаної демократичної опозиції.

Це передбачено Положенням про Координаційну раду Об`єднаної демократичної опозиції, підписаним сьогодні представниками 8 партій: ВО «Батьківщина», Народного Руху України, партії «Реформи і порядок», Партії захисників вітчизни, Європейської партії України, Української соціал-демократичної партії, партії «Народна самооборона», Християнсько-демократичного союзу.

Згідно з документом, Координаційна рада є постійно діючим, вищим політичним керівним органом Об`єднаної демократичної опозиції, який є інституційним механізмом співпраці, вироблення рішень та погодження позицій за різними сферами між сторонами. Вона складається з членів Координаційної ради, якими є лідери (голови) партій. Основною формою роботи ради є засідання.

Голова партії, який входить до складу блоку, у разі його неможливості брати участь у засіданні Координаційної ради, може доручити право участі у засіданні та право ухвального голосу своєму представнику. Головує на засіданнях Координаційної ради керівник ради — Ю.ТИМОШЕНКО.

Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість від складу Координаційної ради, і воно скликається її головою не рідше одного разу на два тижні або на вимогу однієї зі сторін, а рішення на засіданнях приймаються більшістю від складу коордради.

Прийняття рішень з питань прийому до складу Об`єднаної демократичної опозиції інших суб`єктів, а також питань, за порядок прийняття яких висловилися більшість членів Координаційної ради, приймаються консенсусом. Під терміном «консенсус» розуміється, що кожна зі сторін має право вето щодо питань, порядок прийняття яких визначено за цією особливою процедурою.

До повноважень Координаційної ради належить розробка і затвердження назви і символіки Об`єднаної демократичної опозиції; скликання спільних засідань вищих керівних органів партій, які діють у період між з`їздами; надання згоди на прийняття до Об`єднаної демократичної опозиції інших політичних партій; розробка та затвердження планів, організація спільних заходів та акцій; розробка і затвердження заяв, звернень, відозв від Координаційної ради.

При Координаційній раді діє Секретаріат, керівник якого призначається радою за поданням голови. Склад Секретаріату призначається Коордрадою за поданням керівника Секретаріату.