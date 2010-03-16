У Рівному збирають підписи на захист Бандери і Шухевича

Уже другий день поспіль активісти обласної організації Української народної партії у Рівному збирають підписи під зверненням до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Микола АЗАРОВА з вимогою не допустити скасування Указів щодо присвоєння звання «Герой України» головнокомандуючому УПА Роману Шухевичу та лідерові ОУН Степану Бандері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації УНП, її активісти водночас збирають і підписи з вимогою відставки новопризначеного міністра освіти й науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

„Наші звернення до Вас викликано низкою заяв і публікацій одіозного політика Дмитра ТАБАЧНИКА, які спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні та принижують честь українців. Ми не хочемо, щоб нам і нашим дітям нав’язували комплекси неповноцінності та меншовартості”, – йдеться у зверненні.

Ці ж питання будуть розглянуті і на позачерговій сесії облради, яку заплановано провести 17 березня за ініціативи фракцій УНП, БЮТ та „Наша Україна”. Головні питання її порядку денного: „Про звернення Рівненської обласної ради до Європейського парламенту з приводу Резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні” та „Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України В.ЯНУКОВИЧА з приводу заяв щодо намірів переглянути Укази Президента України В.ЮЩЕНКА про присвоєння звання «Герой України» Степану Бандері та Роману Шухевичу”.

Рівненська обласна організація УНП закликала усіх небайдужих прийти у цей день під стіни обласної ради, щоб своєю присутністю підтримати вищезгадані вимоги.