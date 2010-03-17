Установчий з’їзд Політоб’єднання «Рідна Вітчизна»

В суботу, 20 березня 2010 року, о 12.00 в Києві, в актовій залі Європейського університету (бульвар Академіка Вернадського, 16 “В”), відбудеться Установчий з’їзд нової політичної партії «Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна».

Політична сила ставить перед собою завдання – забезпечити формування політичної еліти з інституційних надр суспільства. Для цього пропонується демократична процедура відкритого процесу формування лідерів, здатних гідно працювати у владних органах всіх рівнів.

Статутом партії передбачено запровадження підвищеної відповідальності керівників, керівних органів партії, її представників, обраних до владних структур, за результати їх діяльності, з обов’язковими звітами за конкретними напрямками роботи.

У своїй роботі Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна» буде дотримуватись європейської практики відстоювання ліберально-демократичних цінностей, де особистість – понад усе.

В рамках Установчого з’їзду передбачається обговорення та затвердження Програми, Статуту партії, відбудуться вибори голови та інших керівних органів політичного об’єднання.

Початок Установчого з’їзду - о 12:00 годині, початок реєстрації учасників - об 11:00.

По завершенню з’їзду - фуршет та неформальне спілкування учасників зібрання.

З питань акредитації та за більш детальною інформацією звертайтесь за телефоном: 050-577-60-65 або v.dan78@gmail.com

Контактна особа: Володимир ДЕНИСЕНКО.