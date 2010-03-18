Пинзеник каже, що таку пенсію, як у нього, українці ніколи не матимуть

Колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК закликає припинити практику, коли через бюджет отримують гроші люди, які їздять на «Бентлі».

Про це він заявив в інтерв’ю “Лівому берегу ”.

За словами В.ПИНЗЕНИКА, альтернативи скороченню видатків бюджету не існує: “Є дірка в бюджеті... Видатки на 100 мільярдів більші, ніж доходи. А враховуючи гру, в яку грали політики-популісти, «хто більше дасть», то проблема дуже серйозна...”.

За словами В.ПИНЗЕНИКА, в бюджеті “є свята святих, від чого не можна відмовлятися - це соціальні стандарти, але не в “регіональному” розумінні. Я маю на увазі людей малозабезпечених, яких не мають зачепити обмеження. Не можна відмовляти їм у виплатах на рівні соціальних стандартів, що враховують зростання цін. Але є речі, які просто ненормальні навіть для нормальної ситуації”.

Як сказав екс-міністр, “питання в несправедливості правил. Наприклад, більшість пенсіонерів за кожен рік стажу отримують пенсію у розмірі 1,35% зарплатні. Але у 18 категорій пенсіонерів пенсія – 90% зарплатні. Питання: скільки треба стажу мати звичайному пенсіонеру, щоб вийти на цей відсоток? Відповідь: 70 років трудового стажу. Додайте ще 20 років, з яких людина починає працювати, і отримуємо 90 років. А там в 55 років людина вже отримує цю пенсію. В результаті, ми з вами можемо мати однакову зарплатню, але ви ніколи не будете мати таку саму пенсію, як я. Хоча за Конституцією всі громадяни є рівними перед законом. А те, що хтось виходить на пенсію у 45 років? Це також проблема”.

Говорячи про те, чи треба підвищувати тарифи на газ для населення, В.ПИНЗЕНИК зауважив: “Розглянемо ситуацію, коли газ споживають людина бідна, людина середня та людина дуже багата. Хто споживає більше газу? Великий будинок багатої людини «з’їдає» 5 тис. кубів на місяць. На опалення одно-, двокімнатної квартири пенсіонера вистачить 50 кубів. Державні дотації приблизно складають по 200 дол. на тис. кубів газу. Тобто багатий отримує від держави 1 тис. доларів, а бідний – лише 10 доларів. Від цієї системи виграють більше заможні люди, які взагалі не повинні отримувати допомогу з бюджету. На вулиці ми готові іноді дати грошей людині бідній, а людині на «Бентлі» – ні. А в нас через бюджет отримують гроші люди, які їздять на «Бентлі».

На переконання В.ПИНЗЕНИКА, “соціальна політика не повинна реалізуватися через ціну, бо так вона йде на підтримку не бідних, а більшою мірою заможних людей, які мають можливість більше споживати... Така система вже в нас давно працює. Я кажу про систему субсидій. І вона не така вже й складна. Бідна людина сама піде отримувати цю допомогу, бо в неї вибору нема. Але не підуть ті, хто, можливо, не має таких офіційних доходів, а має тіньові. Тобто система адресної допомоги відсікає заможних. А зараз суспільство мовчки спостерігає, як гроші незаможних йдуть на підтримку далеко не бідних”.

Як сказав В.ПИНЗЕНИК, “не треба відміняти допомогу при народженні дитини. Але її треба прив’язати до доходів. Те саме стосується харчування в школах, безкоштовних підручників… Ще кілька років такої політики – і ніхто ні за що не буде платити, будуть лише отримувати. Настане комунізм. Можна зробити і хліб, і молоко безкоштовними, але чи будемо ми мати цей хліб і це молоко?”.