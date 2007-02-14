Оскаржувати укази Ющенка - марна справа?

Заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР вважає безперспективними наміри оскаржити в Конституційному суді укази Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу для преси, коментуючи заяву заступника міністра Кабінету міністрів Олени ЛУКАШ.

В.БОНДАР наголосив, що всі укази Президента готуються фахівцями в тій чи іншій галузі, які несуть відповідальність за свою роботу, крім того, документи проходять юридичну експертизу.

В.БОНДАР вважає заяву О.ЛУКАШ нормальною, «якщо хтось має на меті пропіаритись». В.БОНДАР висловив переконання, що “ця спроба завершиться нічим”. На його думку, це робиться для того, щоб відволікти суспільство від нагальних проблем, таких, як підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги тощо. «Шукають додатковий привід, щоб ЗМІ крутило саме цю інформацію», - додав В.БОНДАР.

Заступник глави Секретаріату Президента вважає, що через кілька днів ніхто навіть не згадає про такий намір.

Разом із тим, В.БОНДАР висловив здивування, чому йдеться лише про укази Президента, а не про документи різних гілок влади, в тому числі уряду.

Як повідомляв УНІАН, О.ЛУКАШ заявила, газеті “Экономические известия” що парламентська коаліція має намір оскаржити в Конституційному суді 10% указів Президента України В.ЮЩЕНКА, виданих з моменту призначення Віктора ЯНУКОВИЧА прем`єр-міністром. За її словами, зараз вивченням цього питання займається спеціальна парламентська комісія з вивчення дотримання Конституції і законів у нормотворчій і правозастосовній діяльності державних органів, посадовців, суб`єктів владних повноважень, створена 12 січня.

Видання при цьому відзначає, що парламентська комісія поки що займається виключно президентськими законодавчими ініціативами, попри те, що рішенням про її створення передбачено також аналіз нормотворчої діяльності Кабміну, Верховної Ради, РНБО, Генпрокуратури, Конституційного суду, Верховного суду, органів місцевого самоврядування тощо.