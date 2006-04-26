На світанку оголошено мера Житомира

Сьогодні о 5.00 Житомирська територіальна виборча комісія оголосила міським головою Віру ШЕЛУДЧЕНКО.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив голова Житомирської територіальної виборчої комісії Олександр СІМОНОВ.

За його словами, згідно з рішенням тервиборчкому, прийнятим сьогодні вночі на підставі протоколу про результати голосування виборців на виборах Житомирського міського голови, кандидат від блоку «Наша Україна» і голова коаліції «До ладу» В.ШЕЛУДЧЕНКО набрала «близько 23,5 тис. голосів житомирян». (Точну цифру О.СІМОНОВ відмовився назвати, оскільки під час інтерв`ю УНІАН не мав на руках необхідних документів і зазначив, що оголосить цифру сьогодні на сесії Житомирської міської ради нового скликання, яка розпочнеться о 17.00).

За словами О.СІМОНОВА, В.ШЕЛУДЧЕНКО випередила свого головного суперника на виборах нині діючого мера Житомира Георгія БУРАВКОВА на 2 тис. голосів.

У коментарі УНІАН В.ШЕЛУДЧЕНКО, говорячи про свої плани роботи на новій посаді (раніше житомиряни більше знали її як керівника підприємства «Житомир-Полісакс») заявила, що планує «навести лад у Житомирі». Вона задоволена, що, «нарешті, успішно закінчився тривалий виборчий марафон».

Оцінюючи значення результатів виборів мера Житомира особисто для себе і для політичного життя міста, В.ШЕЛУДЧЕНКО заявила, що була переконана в тому, що «найважче – це пройти передвиборчі перегони з їх багаточисельними зустрічами». В.ШЕЛУДЧЕНКО не сподівалася, що після перемоги на виборах необхідно протягом 30 днів «ще доводити свою перемогу у чисельних судах».

В.ШЕЛУДЧЕНКО заявила, що прагне зробити Житомир таким, яким він був 20 років тому – чистим, затишним, квітучим.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня Житомирська міська територіальна виборча комісія прийняла рішення про проведення у Житомирі повторних виборів міського голови.

14 квітня ТВК вирішила продовжити розгляд скарг кандидатів у мери, а в ході розгляду скарг ухвалила рішення про перерахунок голосів на 95 дільницях із 123.

Водночас 25 квітня Апеляційний суд Житомирської області визнав протиправною постанову Житомирського тервиборчкому про визнання виборів Житомирського мера недійсними.

Також Апеляційний суд зобов’язав Житомирську ТВК згадану постанову від 30 березня скасувати, а результати виборів мера Житомира оприлюднити.