Каспаров: неможливо порівнювати опозицію в Україні і Росії

Російський опозиціонер Гаррі КАСПАРОВ вважає некоректним порівняння умов діяльності української і російської опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час конференції в Києві.

«Порівняння роботи української і російської опозиції дуже умовні», – наголосив Г.КАСПАРОВ.

За його словами, найкризовіший момент для опозиції в Україні був в останні роки правління Президента Леоніда КУЧМИ, проте навіть тоді близько третини депутатів парламенту України сміливо заявляли про свою опозиційність. «Така ситуація і близько не схожа на те, що відбувається в Росії», – сказав Г.КАСПАРОВ.

На його думку, в Росії переломним міг стати 1996 рік, але тоді під час президентської гонки лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ «був не готовий перемагати, він був не готовий до Майдану».

Г.КАСПАРОВ вважає, що відтоді опозицію в Росії стали поступово виключати з боротьби за владу. «А така опозиція приречена підкорятися тим правилам боротьби, які встановлює влада», – сказав він.

Російський політик зазначив, що саме в таких непростих умовах в його країні з`явилася «позасистемна опозиція», яка зараз розвивається. Він додав, що тільки зараз стали з`являтися незалежні ідеологічні об`єднання, здатні протистояти владі.