У Мінфіні звірили з життям макропрогнози від Тимошенко на 2009 рік

Прогноз макроекономічних показників на 2009 рік був відірваний від економічних реалій.

Про це йдеться у звіті Міністерства фінансів України "Про виконання державного бюджету України за 2009 рік у розрізі економічної класифікації видатків", розміщеному на сайті міністерства.

Зокрема, за даними Мінфіну, якщо зростання реального ВВП планувалось на рівні 0,4%, фактично відбулося скорочення на 15%. Номінальний ВВП очікувався в обсязі 1046,5 млрд. грн., а фактично був на 133,9 млрд. грн. менше. Незважаючи на реалізацію протягом 2009 року антиінфляційних заходів, за підсумками року інфляція перевищила на 2,8 відсоткових пункти плановий показник.

Як йдеться у повідомленні, однією з причин падіння економіки в 2009 році стала непрацююча банківська система та скорочення обсягів кредитування економіки - на 10,7 млрд. грн. порівняно з 2008 роком, тоді як у попередні три роки приріст кредитів в економіку у середньому становив 197 млрд. грн.

Окрім того, скорочення обсягів виробництва відбувалось значно більшими темпами, ніж очікувалось. Проти прогнозованого зменшення експорту на 3,2 млрд. дол. у 2009 році він фактично скоротився на 31,4 млрд. дол. У 2009 році прогнозувалося зниження обсягів імпорту товарів та послуг на 10,5 млрд. дол. - до 89,5 млрд. дол., фактично було імпортовано товарів та послуг на суму 56,9 млрд. дол.

Окрім того, загострення кризових явищ та падіння економіки в 2009 році позначилось і на добробуті населення. Так, середньомісячна номінальна зарплата зросла за рік лише на 5,5% - до 1906 грн., проти очікуваного зростання на 15,9% - до 2093 грн. Реальна зарплата скоротилась на 8,9% проти очікуваного зростання на 0,9%.

Із запланованих 255,3 млрд. грн. надходжень до державного бюджету фактично у 2009 році надійшло 225,4 млрд. грн., що на 2,7%, або на 6,3 млрд. грн., менше, ніж у 2008 році. Із запланованих 184,6 млрд. грн. надходжень до загального фонду держбюджету у 2009 році фактично надійшло 172,2 млрд. грн., що на 7,3%, або на 13,7 млрд. грн., менше, ніж у 2008 році. Рівень виконання дохідної частини загального фонду держбюджету в цілому за 2009 рік становив 93,3%. Недовиконання становить 12,4 млрд. грн. Із запланованих 70,7 млрд. грн. надходжень до спеціального фонду держбюджету у 2009 році фактично надійшло 53,1 млрд. грн.

За даними міністерства, на 1 січня 2010 року обсяг невідшкодованих сум ПДВ на рахунок платника у банку становив 24,2 млрд. грн. і зріс за 2009 рік на 10,1 млрд. грн. Відповідно до оперативного звіту Державного казначейства України, видаткова частина державного бюджету за 2009 рік виконана в обсязі 242,4 млрд. грн., що на 0,9 млрд. грн. (на 0,4%) більше аналогічного показника попереднього року. Загальний фонд держбюджету у 2009 році було виконано в обсязі 187,7 млрд. грн., або 96,6% від річного плану зі змінами.

В умовах нестачі бюджетних ресурсів найбільш постраждали капітальні видатки, підкреслюють у Мінфіні. Торік капітальні видатки держбюджету були профінансовані в обсязі 10,4 млрд. грн., що майже в 2,5 рази менше, ніж у 2008 році. Державний бюджет України у 2009 році виконано з дефіцитом у сумі 19,9 млрд. грн., або 2,2% ВВП при річному плані у сумі 33,0 млрд. грн. (3,6% ВВП). Загальний фонд держбюджету виконано з дефіцитом у сумі 16,0 млрд. грн., або 1,8% ВВП. При плані 33 млрд. грн. на 2009 рік, фактично реальний дефіцит державного бюджету становив 103,8 млрд. грн., до якого, крім фактичного дефіциту бюджету у сумі 19,9 млрд. грн., відносяться також суми рекапіталізації банків (19,6 млрд. грн.), капіталізації НАК "Нафтогаз України“ (24,4 млрд. грн.), суми спеціальних прав запозичень (15,7 млрд. грн.) та обсяг невідшкодованих сум ПДВ (24,2 млрд. грн.).

Загальний обсяг державного боргу України на 31 грудня 2009 становив 211,6 млрд. грн., або 23,2% ВВП. Він зріс за 2009 рік на 80,9 млрд. грн. за рахунок зростання державного зовнішнього боргу на 34,5 млрд. грн. (отримання до бюджету частини позики Міжнародного валютного фонду на суму 36,9 млрд. грн.; зростання курсів іноземних валют до гривні на суму 3,0 млрд. грн.), зростання державного внутрішнього боргу на 46,4 млрд. грн. (випуск ОВДП для збільшення статутних капіталів банків на суму 19,6 млрд. грн.; випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на суму 24,4 млрд. грн.). Гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2009 р. становив 89,9 млрд. грн. та збільшився на 31,2 млрд. грн.