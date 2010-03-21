У березні в “Артеку” та “Молодій гвардії” відпочинуть 2,5 тис. сиріт

Міністерство фінансів України збільшило обсяги планових призначень березня за бюджетною програмою «Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах «Артек» і «Молода Гвардія» на 9,61 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України.

Вказані кошти виділені Міністерству у справах сім`ї, молоді та спорту для належного проведення третьої оздоровчої зміни в «Артеку» та «Молодій Гвардії» у березні.

Таким чином Мінфін забезпечує оздоровлення 2,5 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.