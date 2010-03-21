Клюєв: таке відчуття, що пройшло татаро-монгольське іго

В Україні необхідно знизити податковий тиск на підприємства.

Про це заявив перший віце-прем`єр Андрій Клюєв в ефірі телеканалу ICTV.

"Якщо ми на підприємства будемо збільшувати податки, то підприємства взагалі перестануть платити податки, взагалі перестануть працювати", - сказав він.

"Навпаки, ми повинні знизити податковий тиск на підприємства. Ми повинні створити максимально комфортні умови для інвестування в економіку", - вважає урядовець.

"У понеділок має бути засідання у президента економічного комітету, і однією з пропозицій буде скоротити податок на додану вартість, скоротити податок на прибуток, і створити пільговий інвестиційний клімат на всій території України", - зазначив Клюєв.

За його словами, "ситуація в країні дуже, дуже і дуже важка".

"Таке відчуття, що пройшло татаро-монгольське іго у нас по країні. Бюджет фактично порожній. У казні немає грошей. Податки з підприємств забрали на півроку вперед. Бюджету немає, ніякі державні програми не затверджені", - заявив перший віце-прем`єр.

"Я думаю, що ми в перших числах квітня проект бюджету подамо на розгляд до Верховної Ради", - підкреслив Клюєв.

Українська правда