FT - про газовий консорціум: деталі плану поки що туманні

У Москві сьогодні відбудуться російсько-українські переговори з питань співпраці у сфері ПЕК. З українського боку в них візьмуть участь міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО і голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН.

Як нагадує ІТАР-ТАСС, під час першого візиту до Москви Віктора ЯНУКОВИЧА як Президента України енергетичні питання не обговорювалися, але було досягнуто домовленості провести російсько-український енергодіалог після завершення формування в Україні нового уряду.

Про майбутній робочий візит української делегації повідомив наприкінці минулого тижня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, який також конкретизував пропозиції з питань співпраці з Росією в газовій сфері. Україна має намір переглянути невигідний контракт на постачання газу від 19 січня 2009 г між "Нафтогазом України" і "Газпромом" і провести переговори з Росією "з приводу оптимальної ціни на газ". Крім того, за словами М.АЗАРОВА, "перед міністром палива й енергетики (Ю.БОЙКО) поставлено завдання до мінімуму звести бюджетні витрати в розрахунках за газ з Росією". Напередодні український прем`єр повідомив, що в березні "Нафтогаз" востаннє зможе розплатитися за російський газ з використанням держбюджету, і вже з квітня цього року розраховуватиметься з російським "Газпромом" за імпортований газ з власних коштів. При цьому перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ запевнив, що Київ вчасно і в повному обсягу розраховуватиметься з Росією за газ.

Президент В.ЯНУКОВИЧ розраховує підписати новий договір про ціну на газ під час майбутнього візиту до України Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА. Про це, згідно з повідомленням прес-служби українського Президента, він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ. "Говорячи про майбутній візит президента Росії Д.МЕДВЕДЄВА до України, В.ЯНУКОВИЧ відзначив необхідність підготовки до підписання ряду двосторонніх угод. Серед пріоритетних В.ЯНУКОВИЧ назвав, нову угоду про ціну на газ", - йдеться в повідомленні.

Візит глави російської держави до Києва заплановано на травень нинішнього року.

В.ЯНУКОВИЧ, повідомляє британська газета "Файненшл Таймс", намагається добитися зниження цін на російський природний газ для своєї країни, пропонуючи поступки в контролі над українською стратегічною газотранспортною системою. За даними газети, українська делегація під час візиту до Росії має намір обговорити питання про створення консорціуму з російською і європейською участю, якому може бути переданий контроль над українською газотранспортною системою.

"Консорціум допоможе інтегрувати газотранспортну систему України в європейський ринок, запобігши майбутнім енергетичним кризам", - наводить британська газета висловлювання Є.БАКУЛІНА.

Як відзначає "ФТ", Україна не має наміру поступатися своєю газотранспортною системою у власність міжнародному консорціуму, проте вона пропонує здати її в управління.

"Деталі цього плану поки що туманні, однак нове керівництво в Києві сподівається, що залучення Москви і Брюсселя до управління допоможе одержати мільярдні інвестиції, необхідні для модернізації та збільшення трубопроводу", - пише "Файненшл Таймс".

Російське агентство відзначає, що ПЕК є провідним напрямом російсько-української співпраці. 19 січня 2009 року Росія і Україна уклали 10-річні контракти на транзит газу з Росії до Європи і постачань газу до України за європейською формулою. Відповідно до цих домовленостей, в 2009 році російський газ постачався до України з 20-процентною знижкою, а транзитна ставка для Росії залишалася на рівні 2008 року - 1,7 долару за тисячу кубометрів на 100 кілометрів. Середньорічна ціна на природний газ для України на 2009 рік становила 228,8 долара за тисячу кубометрів. З 1 січня 2010 року сторони перейшли на ринкові ціни.

За 9 місяців 2009 року "Газпром" прокачав територією України 64,9 млрд. кубометрів, а лише за рік контрактом передбачений транзит 86,94 млрд. кубометрів.

У 2010 році транзит російського газу через Україну запланований в обсягу 116,069 млрд. кубометрів, зокрема 112,769 млрд. кубометрів для постачання споживачам Західної Європи і 3,3 млрд. кубометрів - споживачам Молдови.

20 листопада 2009 року на переговорах прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА з главою уряду України Юлією ТИМОШЕНКО в Ялті було ухвалено рішення про зміну обсягів постачань газу до України в 2010 році. У зв`язку з цим, 24 листопада 2009 року "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали додатковий протокол до угоди про ставку транзиту російського газу через територію України від 19 січня 2009 року. Відповідно до підписаного документа, в 2010 році до України буде поставлено 33,75 млрд. кубометрів російського газу. Також у протоколі обумовлена відсутність штрафних санкцій щодо обсягів споживання газу НАК "Нафтогаз України" в 2009 році.

За офіційною інформацією "Газпрому", середня ціна на газ для України в 2010 році становитиме близько 280 доларів за 1 тис. кубометрів. Ставка на транзит російського газу через територію України в 2010 році становитиме в середньому 2,7 долара за одну тисячу кубометрів на 100 км. Таким чином, ставка збільшиться, порівняно з 2009 роком, на 58,8%.