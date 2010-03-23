Тимошенко відкриє свої карти у п'ятницю

Перше засідання опозиційного уряду планується провести в п’ятницю, 26 березня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прем’єр-міністр опозиційного уряду, заступник лідера фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

За його словами, засідання опозиційного уряду відбудеться у відкритому режимі за участю представників засобів масової інформації. С.СОБОЛЄВ зауважив, що на першому засідання будуть остаточно представлені всі віце-прем’єр-міністри та міністри, які у увійдуть до складу опозиційного уряду. В той же час він відмовився назвати їх імена та прізвища. “Вони будуть оголошені прямо під час засідання. Ми запросимо пресу і це буде відкрите засідання”, - сказав він.

С.СОБОЛЄВ також зауважив, що на засіданні планується обговорити три блоки питань. Зокрема, це стосується питання щодо збереження державної власності, ситуації в нафтогазовій сфері у зв’язку з заявою нинішньої влади про створення газового консорціуму. Крім того, додав опозиційний прем’єр-міністр увага опозиційного уряду буде приділена соціальним питанням, а саме виконанню обіцянок уряду щодо збільшених соціальних виплат, які на сьогодні не виконуються. “Це ті три блоки питань, які включені безпосередньо до порядку денного”, - сказав він. С.СОБОЛЄВ також додав, що передбачається і обговорити ситуацію, що склалася навколо Міносвіти та тих реформ, які планує здійснити нова влада.

Як повідомляв УНІАН, планується, що у складі опозиційного уряду буде чотири віце-прем’єр-міністри, зокрема, народний депутат із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Володимир СТРЕТОВИЧ (лідер ХДС), народний депутат від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН (лідер Партії захисників Вітчизни), віце-прем`єр-міністр, міністр закордонних справ - член фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК (лідер НРУ), віце-прем`єр-міністр з гуманітарних питань – член фракції НУ-НС Олесь ДОНІЙ (група "Народна самооборона").

Посаду міністра опозиційного Кабінету міністрів може обійняти член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ; міністра регіональної політики та розвитку, який опікуватиметься також проблемами ЖКГ, - член фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО.

Міністерство економіки та інфраструктури (до якого буде включено Фонд державного майна), як очікується, очолить член фракції НУ-НС Олександр БОНДАР; Міністерство охорони здоров`я - депутат від БЮТ Сергій ШЕВЧУК; Міністерство освіти та науки - депутат від БЮТ Володимир ПОЛОХАЛО; Міністерство сільського господарства - лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Міністром оборони планується призначити члена фракції БЮТ Миколу ПЕТРУКА; міністром культури - депутата від БЮТ Ігоря ГРИНІВА; міністром праці та соціальної політики - депутата від БЮТ Андрія ПАВЛОВСЬКОГО; міністром енергетики - Олександра ГУДИМУ.

Планується, що член фракції НУ-НС Ольга ГЕРАСИМ’ЮК стане міністром сім`ї та молоді, член фракції БЮТ Остап СЕМЕРАК - міністром спорту, туризму і Євро-2012, член фракції НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ - міністром внутрішніх справ.