Кабмін Азарова рішуче дав ПФ мільярд на пенсії

Міністерство фінансів України надало Пенсійному фонду 1 млрд. грн. позики з державного бюджету для пенсійних виплат у повному обсязі.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, розміщеному на офіційному сайті відомства.

У повідомленні зазначається, що у зв`язку зі складним фінансовим станом Пенсійного фонду у березні ц.р. склалася критична ситуація з виплатою пенсій і допомоги.

«Завдяки рішучим діям уряду знайдені джерела, і 19 березня надано Пенсійному фонду 1 млрд. грн. позики з державного бюджету для забезпечення виплати пенсій у повному обсязі», - зазначається у повідомленні.

Надалі фінансування виплати пенсій здійснюватиметься згідно з графіком.

Нагадаємо, на сьогодні проект бюджету Пенсійного фонду на 2010 р. залишається не ухваленим.