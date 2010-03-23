Кабмін Азарова рішуче дав ПФ мільярд на пенсії
У фонді - критична ситуація...
Міністерство фінансів України надало Пенсійному фонду 1 млрд. грн. позики з державного бюджету для пенсійних виплат у повному обсязі.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, розміщеному на офіційному сайті відомства.
У повідомленні зазначається, що у зв`язку зі складним фінансовим станом Пенсійного фонду у березні ц.р. склалася критична ситуація з виплатою пенсій і допомоги.
«Завдяки рішучим діям уряду знайдені джерела, і 19 березня надано Пенсійному фонду 1 млрд. грн. позики з державного бюджету для забезпечення виплати пенсій у повному обсязі», - зазначається у повідомленні.
Надалі фінансування виплати пенсій здійснюватиметься згідно з графіком.
Нагадаємо, на сьогодні проект бюджету Пенсійного фонду на 2010 р. залишається не ухваленим.