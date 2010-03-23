Заступник міністра фінансів США: інвестори знову зацікавилися Україною

Заступник міністра фінансів США Крістофер СМАРТ вважає, що інвестори знову зацікавилися Україною.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це К.СМАРТ заявив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

"Інвестори знову зацікавилися Україною", - зазначив К.СМАРТ.

Заступник міністра фінансів США переконаний, що зростання української економіки в довготерміновій перспективі - це питання залучення інвестицій.

“В ході виборів народ України засвідчив, куди він бажає рухатися далі, тому ми віримо, що ваші реформаторські плани здійсняться”, - сказав він.

Під час зустрічі М.АЗАРОВ проінформував заступника міністра фінансів США про економічну ситуацію в Україні. Зокрема, він зауважив, що у 2009 році в Україні був зафіксований суттєвий спад ВВП та великий дефіцит державного бюджету.

"Тому перед урядом на першому етапі стоїть завдання стабілізувати ситуацію, прийняти реалістичний бюджет, який би оздоровив систему державних фінансів, і впродовж 2-3 років привести держбюджет до прийнятного дефіциту, а також вийти на самофінансування Пенсійного фонду", - заявив М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що уряд має намір ліквідувати дефіцит НАК "Нафтогаз України", вивести компанію на власне фінансування, а також економічно обґрунтовано скоригувати газову угоду з Росією.

За словами прем`єр-міністра, уряд сконцентрує ресурси на вирішальних для сталого економічного зростання напрямках: енергозбереженні, модернізації промислового виробництва та розвитку інфраструктури в державі. "Саме на ці три напрямки ми виділятимемо всі можливі ресурси, які будемо отримувати", - зазначив М.АЗАРОВ.

Прем’єр підкреслив, що стратегічна мета уряду – докорінно реформувати країну. “Головна проблема України – це те, що 20 років вкрай необхідні, навіть підготовлені перетворення не здійснювались послідовно і системно”, - вважає він.

У свою чергу К.СМАРТ побажав М.АЗАРОВУ успішного вирішення тих завдань, які зараз стоять перед урядом і Україною.

"Перед вами стоїть досить великий перелік завдань. Мені дуже важливо було почути від вас, що уряд свідомий неминучості послідовних системних реформ. Це те, чого впродовж років не бачили інвестори. Тепер вони бачать, що у вашого уряду є план і є політична воля. Інвестори уже відгукнулися на цей сигнал підвищеною зацікавленістю", - зазначив заступник міністра фінансів США.

На його думку, зараз дуже вдалий час для проведення реформ в Україні, оскільки світова економіка саме виходить з кризи, і до Української держави прикута увага світового співтовариства. За словами заступника міністра фінансів США, ситуація в Україні поступово покращується, про що свідчить, зокрема, зростання суверенного рейтингу Україні і котування українських цінних паперів.