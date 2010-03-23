Вінський радить Азарову не робити різких поворотів

Україна виходитиме з кризи, у порівнянні з іншими європейськими державами, із запізненням у 3-4 роки, вважає голова партії «Народна влада» Йосип Вінський.

«Це дуже погано, тому що той, хто перший починає виходити з кризових явищ, менше платить за вихід з кризи», - наголосив політик. На думку Й.Вінського, провина за це лежить передусім на Ю.Тимошенко як керівникові попереднього уряду.

«В той час як весь світ приймав антикризові заходи, які сьогодні вже працюють, в Україні такі заходи не вживалися. Тому уряд Азарова має чітко розуміти і ставити перед собою адекватні задачі: Україна повинна здійснити цілу систему реальних антикризових заходів для того, щоб припинити процес стагнації, і створити механізм запуску процесів росту», - зауважив Й.Вінський.

Й. Вінський охарактеризував вітчизняний тип економіки як колоніальний через занадто велику його залежність від імпорту. За словами політика, помилковим кроком Юлії Тимошенко було спрямувати кошти, отримані від міжнародних кредиторів, не на розвиток виробництва, а на «проїдання».

«Гроші пішли до людей, люди пішли на базар, звідти на продукцію, і таким чином через торгівлю ці гроші, які зайшли до української економіки, відразу були вимиті, і ми підтримали таким чином товаровиробників з Європи, Америки, з Китаю та інших держав», - зауважив лідер партії «Народна влада».

Й.Вінський також нагадав, що як міністр транспорту та зв’язку в уряді Юлії Тимошенко, він «заявляв, що треба збалансувати основні монополії, треба, як весь світ, розробити програму розвитку інфраструктури, запустити процеси залучення інвестицій із закордону, - але Тимошенко пішла шляхом залучення кредитів».

Й.Вінський закликав Миколу Азарова врахувати помилки Юлії Тимошенко. В той же час, політик наголосив, що при впровадженні антикризових заходів «має бути чіткий баланс інтересів соціальної сфери і економіки, тому що це - життя людей, і ніяких різких поворотів ми не повинні робити, бо за все, якщо говорити відверто, будуть платити 46 млн. українських громадян».

«Якщо ми хочемо, щоб через три тижні люди знову вийшли на вулиці і процес політичної кризи розпочався по-новому, то це можна зробити, але це неправильний шлях», - додав він.