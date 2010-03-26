Чорновіл - про ймовірних замовників вбивства свого батька

Тарас Чорновіл обіцяє погодитися в разі необхідності на ексгумацію тіла свого батька В`ячеслава Чорновіла.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"Я хочу зустрітися з генпрокурором, з віце-прем`єром, який курує силові питання, Сівковичем і проговорити це питання. Хай вони піднімуть справу, хай вони самі оцінять для себе, хай зроблять висновок, чи потрібна ексгумація", - зазначив Чорновіл.

"Якщо вона непотрібна, то хай вони на основі тих фактів, які є, маючи в руках Пукача, маючи достатню оперативну базу, виведуть справу до кінця", - наголосив він.

"Якщо потрібна ексгумація, якщо вони мені прямо скажуть, відверто, що інших способів немає, я, як і пообіцяв, підпишу на цю згоду", - заявив депутат.

За його словами, у Генпрокуратурі відпрацьовується тільки одна версія загибелі В’ячеслава Чорновіла - умисне вбивство.

"Якщо пресинг, який був до того на генпрокуратуру, на МВС і на певні органи в адміністрації президента знизиться...то шанси того, що у найближчі 2-3 роки ми дістанемо певні відповіді, хоча б на рівні організаторів (злочину), а не замовників, все-таки є", - зазначив Чорновіл.

Депутат наголосив, що наразі немає відповіді на питання щодо можливих замовників вбивства.

"Чи це питання Росії, чи це питання Кучми, чи це питання, дуже дивно звучить ця версія, людей, які зав’язані на Ющенка. Всі ці три версії мають право на існування", - зазначив він.

"Те, що справа, принаймні, в технічній частині, буде доведена до кінця – в цьому я не сумніваюся", - підкреслив Чорновіл.

Українська правда