Томенко каже, що на опозицію чекає серйозне випробування

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що наступний пленарний тиждень стане тижнем серйозного випробування для роботи опозиції.

Про це він заявив під час ефіру на 5-му каналі.

М.ТОМЕНКО нагадав, що опозиція наполягатиме на розгляді питання стосовно відставки міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА. Крім того, зауважив віце-спікер, відповідно до Регламенту ВР, на погоджувальній раді він запропонує в п’ятницю заслухати інформацію міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА стосовно українсько-російських газових переговорів.

Коментуючи ініціативу члена фракції НУ-НС Арсенія ЯЦЕНЮКА заслухати у парламенті звіт прем’єр-міністра щодо кадрових призначень та розглянути програму діяльності уряду, М.ТОМЕНКО зазначив, що у А.ЯЦЕНЮКА "є проблема із знанням базового документа - Закону про Регламент ВР, за яким повинна жити як коаліція, так і опозиція". "Цей Закон, на жаль, передбачає лише один звіт уряду протягом року з цілком конкретних питань: програма діяльності уряду та виконання бюджету», - сказав він. За словами віце-спікера, що стосується дати та механізму розгляду програми діяльності уряду, то для цього не треба вносити ніяких постанов. «Регламент зобов’язує уряд протягом місяця, тобто до 11 квітня подати програму діяльності уряду, яку згодом за 15 днів мають розглянути комітети та відповідно винести її для розгляду у сесійній залі», - сказав він.

При цьому М.ТОМЕНКО запевнив, що опозиція "готова прийняти до спільної роботи, всіх тих народних депутатів, включно з Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, що прагнуть працювати в опозиції". «Найголовніше те, що всім опозиціонерам треба почати з простого – приходити на роботу», - сказав віце-спікер.