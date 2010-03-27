Ванникова назвала абсурдними звинувачення Чорновола

Речник екс-президента Віктора ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА називає безвідповідальною заяву Тараса ЧОРНОВОЛА про можливу причетність “людей ЮЩЕНКА” до смерті його батька В’ячеслава Чорновола.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі І.ВАННИКОВОЇ.

“Емоційна заява Тараса ЧОРНОВОЛА щодо імовірних причин смерті свого батька, засновника Народного Руху України В’ячеслава Чорновола, може спричинити нагнітання ситуації та позначитися на об’єктивності розслідуванні справи”, – заявила І.ВАННИКОВА.

Вона наголосила, що роблячи заяви щодо розслідування таких гучних справ, потрібно виявляти відповідальність, а не керуватися лише емоціями. «Недовіра, безпідставні звинувачення і безвідповідальні заяви - не на користь конструктивній роботі слідства», - підкреслила І.ВАННИКОВА.

Вона додала, що така заява є “абсурдною і образливою по відношенню до Віктора ЮЩЕНКА, який, як відомо, завжди був соратником В’ячеслава Чорновола, глибоко поважав його як людину, великого громадянина і політика, та протягом усього життя сповідує його цінності”.

«В.ЮЩЕНКО сподівається, що правоохоронні органи зуміють об’єктивно завершити розслідування і знайти та покарати винних», - сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомлялося, у четвер в ефірі “5 каналу” Т.ЧОРНОВІЛ вкотре заявив, що у разі гострої необхідності готовий погодитись на ексгумацію тіла свого батька.

"Я хочу зустрітися з Генпрокурором, з віце-прем`єром, який курирує силові питання, СІВКОВИЧЕМ і проговорити це питання. Хай вони піднімуть справу, хай вони самі оцінять для себе, хай зроблять висновок, чи потрібна ексгумація. Якщо вона непотрібна, то хай вони на основі тих фактів, які є, маючи в руках ПУКАЧА, маючи достатню оперативну базу, виведуть справу до кінця", - сказав він.

"Якщо потрібна ексгумація, якщо вони мені прямо скажуть, відверто, що інших способів немає, я, як і пообіцяв, підпишу цю згоду", - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.

Депутат констатував, що наразі немає відповіді на питання щодо можливих замовників вбивства.

"Чи це питання Росії, чи це питання КУЧМИ, чи це питання, дуже дивно звучить ця версія, людей, які зав’язані на ЮЩЕНКА. Всі ці три версії мають право на існування", - сказав він.

Довідка УНІАН. 25 березня 1999 року В.Чорновіл загинув за нез`ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Трагедія сталася на 5-му кілометрі автотраси Бориспіль - Золотоноша. Автомобіль Чорновола врізався в "КамАЗ" з причепом, який розвертався посеред шосе. В.Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці, прес-секретар лідера НРУ Дмитро ПОНАМАРЧУК був госпіталізований з важкими травмами. Соратники В.Чорновола вважають його загибель політичним убивством. Поховано В.Чорновола на центральній алеї Байкового кладовища в Києві.